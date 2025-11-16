В России могут ввести отпуск для предпенсионеров и пенсионеров: что известно

Работающим пенсионерам и гражданам предпенсионного возраста может быть предоставлен дополнительный оплачиваемый отпуск — 5 дней в год. С подобной законодательной инициативой выступила группа депутатов от ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким. Документ, направленный в Правительство на заключение, имеется в распоряжении ТАСС.
«Мера станет отличной профилактикой выгорания, даст возможность восстановить силы, сохранить здоровье и продолжить заниматься любимым делом без перегрузок», — пояснил Слуцкий.
Слуцкий заявил, что, несмотря на высокую квалификацию, богатый опыт и отличное знание производства, сотрудникам в возрасте приходится адаптироваться к новым трудовым реалиям и повышенным нагрузкам.
Инициатива предполагает поправки в ТК РФ. Мера будет применяться в случае, если предпенсионеры и пенсионеры не имеют права на иные дополнительные отпуска, установленные законодательством.
Накануне депутат Сергей Гаврилов выступил с инициативой упростить досрочный выход на пенсию для людей с длительным трудовым стажем.