В России могут ввести отпуск для предпенсионеров и пенсионеров: что известно

Работающим пенсионерам и гражданам предпенсионного возраста может быть предоставлен дополнительный оплачиваемый отпуск — 5 дней в год. С подобной законодательной инициативой выступила группа депутатов от ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким. Документ, направленный в Правительство на заключение, имеется в распоряжении ТАСС.