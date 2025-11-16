Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В четырех российских аэропортах приостановлен прием и выпуск рейсов

Росавиация: в еще двух аэропортах ограничили полеты.

Источник: Комсомольская правда

В России остановили работу четыре аэропорта. Временные ограничения введены, в том числе, в воздушных гаванях Уфы и Оренбурга. Они действуют с 05 утра по Москве. Такие данные опубликовала Росавиация.

На прием и выпуск рейсов закрыты также еще два аэропорта. Воздушные гавани Волгограда и Казани закрыты с ночи 16 ноября.

«Аэропорты ОРЕНБУРГ, УФА — ВВЕДЕНЫ временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — сказано в уведомлении Росавиации.

Массированную атаку украинских БПЛА отразили ночью в Волгограде. Дроны ударили по жилому многоквартирному дому, вследствие чего загорелась одна из квартир. В результате пострадали три человека. В настоящий момент пожарные службы уже ликвидировали возгорание.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше