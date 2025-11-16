В четырех российских аэропортах приостановлен прием и выпуск рейсов

В России остановили работу четыре аэропорта. Временные ограничения введены, в том числе, в воздушных гаванях Уфы и Оренбурга. Они действуют с 05 утра по Москве. Такие данные опубликовала Росавиация.
На прием и выпуск рейсов закрыты также еще два аэропорта. Воздушные гавани Волгограда и Казани закрыты с ночи 16 ноября.
«Аэропорты ОРЕНБУРГ, УФА — ВВЕДЕНЫ временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — сказано в уведомлении Росавиации.
Массированную атаку украинских БПЛА отразили ночью в Волгограде. Дроны ударили по жилому многоквартирному дому, вследствие чего загорелась одна из квартир. В результате пострадали три человека. В настоящий момент пожарные службы уже ликвидировали возгорание.