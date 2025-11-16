Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мошенники внедрили использование геоданных в схемы дистанционных хищений

МВД России сообщает о новых схемах мошенничества: злоумышленники используют актуальные геоданные граждан для запугивания и хищения денег. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе ведомства.

Источник: Life.ru

«Зарегистрированы факты дистанционных хищений денежных средств, при которых злоумышленники, используя доверительные отношения, установленные на сайтах знакомств, получали актуальные геоданные жертвы», — предупредили в ведомстве.

Как добавили в МВД, аферисты, представляясь сотрудниками правоохранительных органов или военнослужащими Вооружённых сил Украины (ВСУ), под угрозами принуждали граждан к перечислению средств через банковские переводы или передаче наличных через курьеров. Эти действия направлены на создание видимости правдоподобия и психологическое давление, что ведёт к существенным финансовым потерям, хотя прямой физической угрозы не несёт.

В связи с этим МВД рекомендует усилить информационную безопасность: ограничить доступ к своим геоданным и метаинформации в интернете.

Ранее прокуратура Приморского края пресекла деятельность опасной преступной группы, которая целенаправленно обманывала военнослужащих, включая участников спецоперации. По данным ведомства, от действий мошенников пострадали 20 человек, а общая сумма ущерба составила около 10 миллионов рублей. Преступная схема работала с 2021 года во Владивостоке. Под видом микрофинансовых организаций злоумышленники предлагали военным кабальные договоры займа с физическими лицами. Им объясняли, что оформить займы через обычные МФО невозможно, а затем навязывали условия, где часть денег заёмщикам вообще не передавалась, а процентные ставки многократно превышали разрешённые законом пределы.

Главные криминальные истории, громкие дела и расследования — в разделе «Криминал» на Life.ru.