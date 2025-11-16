Мошенники внедрили использование геоданных в схемы дистанционных хищений

Ранее прокуратура Приморского края пресекла деятельность опасной преступной группы, которая целенаправленно обманывала военнослужащих, включая участников спецоперации. По данным ведомства, от действий мошенников пострадали 20 человек, а общая сумма ущерба составила около 10 миллионов рублей. Преступная схема работала с 2021 года во Владивостоке. Под видом микрофинансовых организаций злоумышленники предлагали военным кабальные договоры займа с физическими лицами. Им объясняли, что оформить займы через обычные МФО невозможно, а затем навязывали условия, где часть денег заёмщикам вообще не передавалась, а процентные ставки многократно превышали разрешённые законом пределы.