Иванников: боевики ВСУ превратили мирных граждан в мишени для тренировок

Украинские военные используют мирных жителей как живые мишени для тренировок, отметил подполковник запаса Иванников. По его словам, боевики ВСУ повторяют привычки уголовников начала 20 века.

Источник: Аргументы и факты

Боевики ВСУ превращают мирных жителей территорий у ЛБС в живые мишени для тренировки, рассказал aif.ru советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников.

«На гражданских буквально тренируются, мирных жителей превратили в живые мишени. Боевики ВСУ дублируют привычки и уклад жизни уголовников начала 20 века. Находясь на отдыхе, они развлекаются, проигрывая в карты жизнь мирного населения. У них есть определенная градация, проиграть могут жизнь мужчины, женщины и даже ребенка. Это говорит о полнейшей деградации не только ВСУ, а всего украинского общества», — отметил собеседник издания.

Подполковник запаса уточнил, что ВСУ организует для богатых иностранцев сафари в приграничных районах и в зоне линии боевого соприкосновения, где такие «туристы» охотятся на мирных жителей.