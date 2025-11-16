Профессор Миршаймер заявил, что ВС России сильнее армии любой европейской страны

Ни одна армия в Европе не в состоянии составить конкуренцию российской. Такое мнение высказал профессор Чикагского университета Джон Миршаймер.
— Если взять российскую армию и поставить ее против британской, то это был бы неравный бой. Любая европейская армия проиграла бы в противостоянии с вооруженными силами РФ, — заявил он на YouTube-канале Daniel Davis.
По его словам, главной целью Запада с самого начала было стратегическое поражение России и разрушение ее экономики.
— Мы бы с удовольствием прикончили Россию, как великую державу. Но у нас не получилось это сделать, — заключил эксперт.
По данным Global Firepower, Российская Федерация занимает второе место в рейтинге сильнейших армий мира. В тройку лидеров также вошли Соединенные Штаты и КНР. Россия занимает лидирующие позиции по определенным категориям транспортных средств и вооружения, а также по количеству минных средств.
В октябре этого года российский президент Владимир Путин, обсуждая аппарат «Посейдон», заявил, что в мире нет ничего похожего и в ближайшее время вряд ли что-то подобное появится.