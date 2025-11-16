«Если бы не Алла, что бы я делал?»: стилист Зверев разоткровенничался об уехавшей из России Пугачевой

Ранее музыкальный критик Сергей Соседов рассказал, что Пугачева планирует переехать в Швейцарию, а не в Болгарию, как утверждалось до этого. Однако, по информации, полученной журналистами от своих источников, Швейцария может не оправдать ожиданий артистки. Среди причин — высокий уровень жизни и, как следствие, значительные расходы. Например, многие местные жители для экономии ездят за продуктами в другие страны, что для 76-летней артистки может оказаться затруднительным. Кроме того, в Швейцарии отмечается медлительность в обслуживании: доставка заказанных товаров, например мебели, может занимать несколько месяцев. Пугачевой в случае переезда придется приобретать множество новых вещей, и такие задержки могут доставить ей неудобства, передает 360.ru.