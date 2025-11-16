«Если бы не Алла, что бы я делал?»: стилист Зверев разоткровенничался об уехавшей из России Пугачевой

По мнению Зверева, Пугачева в любом случае вернется в Россию.
Стилист Сергей Зверев признался, что благодарен Алле Пугачевой, поскольку без нее у него не было бы работы. Он также выразил восхищение внешним видом певицы. По его словам, Примадонна сохраняет отличную форму, несмотря на возраст и отсутствие привычных косметологических процедур. Об этом Зверев рассказал в интервью журналистам.
«Если бы не Алла, я бы сейчас что делал? Чем бы я сейчас занимался, скажите? Лобок бы в зеленый цвет зеленкой красил? Я всегда ей буду благодарен. Кстати, она находится в хорошей форме. Алла шикарно выглядит», — сказал Зверев в беседе со StarHit.
По его мнению, певице необходимо организовать сольный концерт, чтобы как можно больше слушателей увидели ее красоту. Стилист также добавил, что никогда не говорил о Примадонне в плохом ключе. Зверев также высказал предположение, что Пугачева неизбежно вернется в Россию — страну, которая принесла ей славу и любовь зрителей. Исполнитель хита «Ради тебя» считает, что возвращение певицы на родину лишь вопрос времени.
Ранее музыкальный критик Сергей Соседов рассказал, что Пугачева планирует переехать в Швейцарию, а не в Болгарию, как утверждалось до этого. Однако, по информации, полученной журналистами от своих источников, Швейцария может не оправдать ожиданий артистки. Среди причин — высокий уровень жизни и, как следствие, значительные расходы. Например, многие местные жители для экономии ездят за продуктами в другие страны, что для 76-летней артистки может оказаться затруднительным. Кроме того, в Швейцарии отмечается медлительность в обслуживании: доставка заказанных товаров, например мебели, может занимать несколько месяцев. Пугачевой в случае переезда придется приобретать множество новых вещей, и такие задержки могут доставить ей неудобства, передает 360.ru.