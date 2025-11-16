Россиянам напомнили о своевременной оплате налогов: сколько стоит день просрочки

До 1 декабря граждане РФ обязаны оплатить ряд налогов. В их числе взнос за недвижимость, землю и автомобиль. В случае просрочки собственники будут платить пени. Они начисляются в размере одной трехсотой от ключевой ставки Центробанка, пишет РИА Новости.
Так, на каждые просроченные 100 рублей должнику будет начисляться по 5,5 копейки в день. Пени начнут капать со 2 декабря. В течение трех месяцев должнику поступит «требование об уплате» налога.
«Налогоплательщикам, проживающим вне адреса регистрации, рекомендуется зарегистрироваться в личном кабинете на сайте Федеральной налоговой службы или портале госуслуг. Отсутствие полученного уведомления не снимает обязанность по уплате налога», — объясняется в материале.
Россияне могут обратиться за компенсацией по вкладам, сделанным до 1991 года. Процесс возврата средств будет осуществлен в установленном порядке. Например, выплаты в двукратном размере остатка банковых вкладов на 20 июня 1991 года и средств по страховым вкладам Госстраха на 1 января 1992 года полагаются тем, кто родился в 1946—1991 годах.