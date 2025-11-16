Россиянам напомнили о своевременной оплате налогов: сколько стоит день просрочки

Россияне могут обратиться за компенсацией по вкладам, сделанным до 1991 года. Процесс возврата средств будет осуществлен в установленном порядке. Например, выплаты в двукратном размере остатка банковых вкладов на 20 июня 1991 года и средств по страховым вкладам Госстраха на 1 января 1992 года полагаются тем, кто родился в 1946—1991 годах.