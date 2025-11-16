В воскресенье жителей Москвы и Подмосковья ожидают облачность и гололедица

Наступающая зима в России обещает быть более холодной по сравнению с аномально тёплым прошлогодним сезоном. Предыдущая зима заняла второе место в истории наблюдений по температурным показателям, превысив сезонную норму на 3,5 градуса. В частности, минувший январь оказался теплее обычного на целых 6 градусов. При этом грядущий сезон также прогнозируется с положительной аномалией, однако она будет менее выраженной.