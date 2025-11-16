Катастрофа ВСУ: российские бойцы бьют рекорды по прорыву в Запорожье

Российские военные успешно продвигаются сразу в нескольких направлениях в Запорожской области. ВС РФ берут под свой контроль поселок за поселком и стремительно прорываются к ключевому для украинской армии населенному пункту — городу Запорожье.
Военный эксперт Евгений Михайлов в беседе с aif.ru оценил успехи российских бойцов, рассказал, откуда бегут боевики ВСУ, и чем для украинской армии обернется потеря стратегически важных населенных пунктов.
Путь к Запорожью.
Российские бойцы продолжают освобождать населенные пункты на пути к Запорожью. По данным околовоенных Telegram-каналов, бойцам ВС РФ за последние дни удалось взять под свой контроль большую часть поселка Степногорск в Васильевском районе Запорожской области.
Поселок довольно небольшой — чуть больше 38 квадратных километров, однако его освобождение позволит российским военным дальше продвигаться к городу Запорожье, расположенному чуть севернее Степногорска.
Официального подтверждения информации о занятии российскими бойцами большей части Степногорска пока нет, однако первые сообщения об успехе там российских бойцов уже разошлись по Сети.
«Российским военным удалось существенно продвинуться на западном направлении, именно в сторону Запорожья, вытеснив врага из большей части Степногорска. Степногорск находится по пути к Запорожью. Это важный населенный пункт, взятие которого позволит дальше развивать освобождение территорий в сторону Запорожья», — отметил эксперт.
По словам Михайлова, успехи российской армии на этом направлении, в частности, свидетельствуют и о скором освобождении Гуляйполя.
«Штурм Степногорска и его освобождение приведут еще и к ослаблению флангов ореховской группировки ВСУ, то есть находящихся под Ореховым. После этого до Запорожья останется не так много укрепленных районов, где есть боеспособные подразделения ВСУ», — добавил военный эксперт.
Катастрофа для ВСУ.
Гуляйполе, о котором упомянул эксперт, находится восточнее Степногорска. Как раз между ними находится Орехов.
Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов, комментируя продвижение ВС РФ на этом направлении, отметил, что за первые недели ноября было освобождено больше территорий, чем за весь октябрь.
«Только за октябрь было освобождено порядка 100 квадратных километров на данном направлении, а в ноябре эту площадь уже превысили», — отметил Владимир Рогов.
Такой рывок стал возможен благодаря особой тактике. Вместо того, чтобы штурмовать хорошо укрепленные позиции противника в лоб, российская группировка войск «Восток» применяет стратегию широкого обхвата.
«На гуляйпольском направлении происходит достаточно большой обхват территории. Российские военные не бьют в лоб в этом довольно хорошо укрепленном районе. Потому что там, по сути, вся территория города превращена в крепость. Наши активно наступают с юга на север, а противник обороняется», — пояснил Рогов.
Рогов добавил, что освобождение Гуляйполя, которое, судя по текущим темпам, выглядит неминуемым, откроет для российских войск стратегические оперативные возможности, а для ВСУ — станет катастрофой.
ВСУ бегут из Степногорска.
Но вернемся к Степногорску. Сейчас там, по словам Михайлова, идут довольно напряженные бои.
«Большая часть территории Степногорска освобождена, но расслабляться не стоит. Сейчас идут напряженные бои, но напряженные они уже больше именно для ВСУ. Противник постепенно, и мы постоянно это видим, отступает. Это связано еще и с тем, что на данном направлении у врага не самые боеспособные подразделения, сформированные уже в середине СВО», — подчеркнул военный эксперт.
Похожая ситуация наблюдается и в других населенных пунктах, которые ВС РФ продолжают планомерно, но стремительно освобождать.
Сводки специальной военной операции последних дней то и дело пестрят названиями новых взятых под контроль на этом направлении населенных пунктов.
Ранее Минобороны РФ объявило о переходе под контроль российских войск села Яблоково под Гуляйполем.
Также сообщалось о нанесении значительного урона подразделениям ВСУ в окрестностях города, а также под Терноватым и Затишьем.