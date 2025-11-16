Стало известно, как получить перерасчет за плохое отопление

Для оформления перерасчёта необходимо документально зафиксировать нарушение: сотрудник управляющей компании должен составить соответствующий акт, без которого доказать нарушение будет сложно. На устранение проблем с отоплением управляющим компаниям отводится от одного до семи дней в зависимости от сложности работ.