Стало известно, как получить перерасчет за плохое отопление

Жильцы многоквартирных домов имеют право на перерасчёт платы за отопление при несоответствии температуры в квартирах и подъездах установленным нормативам.
Как сообщили ТАСС в Госдуме, нормативной считается температура в жилых помещениях от 18 до 20 градусов тепла, а в коридорах — не ниже 16 градусов.
Для оформления перерасчёта необходимо документально зафиксировать нарушение: сотрудник управляющей компании должен составить соответствующий акт, без которого доказать нарушение будет сложно. На устранение проблем с отоплением управляющим компаниям отводится от одного до семи дней в зависимости от сложности работ.
