ФНС напомнила россиянам о начислении пени за просрочку уплаты налогов

При просрочке уплаты налогов собственникам недвижимости, земельных участков и транспорта грозит начисление пени, напомнили в Федеральной налоговой службе.
Ежедневно на каждые 100 рублей будут начислять одну трехсотую от действующей ключевой ставки, это составит 5,5 копейки.
ФНС направила гражданам налоговые уведомления, которые приходят в личном кабинете на сайте налоговой, в приложении «Налоги физлиц», на Госуслугах и редко в бумажном виде. Налогоплательщикам, которые проживают вне адреса регистрации, рекомендовано зарегистрироваться на сайте или в приложении, так как отсутствие уведомления не освобождает от обязанности заплатить налог, передает РИА Новости.
Крайний срок уплаты — 1 декабря текущего года, со 2 декабря начнут начислять пени за каждый день просрочки.
Россиянам необходимо уплатить налог на вклады до 1 декабря. Необлагаемая сумма за 2024 год составляет 210 тысяч рублей, причем сумма депозита значения не имеет. Итоговую сумму дохода по вкладам и самого налога будет подсчитывать налоговая инспекция. Об этом сообщила консультант по финансам и налогам Светлана Вохмянина.