ФНС напомнила россиянам о начислении пени за просрочку уплаты налогов

ФНС направила гражданам налоговые уведомления, которые приходят в личном кабинете на сайте налоговой, в приложении «Налоги физлиц», на Госуслугах и редко в бумажном виде. Налогоплательщикам, которые проживают вне адреса регистрации, рекомендовано зарегистрироваться на сайте или в приложении, так как отсутствие уведомления не освобождает от обязанности заплатить налог, передает РИА Новости.