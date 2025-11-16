Буферная зона по Днепру и Сумам: офицер Иванников о переломе в СВО

«Запад никогда не признает, то, что отправляет военных советников на Украину, в Сумы в частности. Партнеры Киева будут делать все возможное, чтобы скрыть свое преступное участие в помощи ВСУ и, по сути, террористической деятельности против России. Для ВСУ это серьёзная утрата, так как Сумы считались неприступной для российских вооружённых сил крепостью. И нанесение удара также говорит о полном отсутствии систем ПВО в Сумской области», — поделился Иванников.