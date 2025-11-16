Ситуация на фронте приобретает стратегический характер, открывая для российских войск новые оперативные возможности. Как сообщил в эксклюзивном интервью aif.ru советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников, продвижение в районе Гуляйполя кардинально меняет расстановку сил.
По линии Днепра появится санитарная зона.
«Российские Вооруженные Силы вышли на оперативный простор и продвигаются в район Гуляйполя, что предоставляет дополнительные военные возможности для наших военных и делает невозможным сопротивление ВСУ. Это переломный момент не только в битве за Донбасс, но и обеспечивает выход на Днепропетровск. И в ближайшей перспективе по линии Днепра будет создана санитарная зона, как того и требует военная необходимость», — рассказал он.
Создание такой зоны станет логичным продолжением давления на противника по всем направлениям.
«Киеву нельзя давать передышку. На линии боевого соприкосновения ВСУ зажимают со всех сторон, не давая возможности сосредотачивать войска для прорыва на российскую территорию. И события на Запорожье, в Сумах и на других участках передовой являются единым планом российских вооруженных сил по денацификации Украины и освобождению российской территории», — добавил подполковник запаса.
Удар «Кинжалом» в Сумах: пластмассовые коробки для советников НАТО.
Ярким примером эффективности тактики по демилитаризации Украины стал удар в Сумской области.
«В Сумах находились военные советники НАТО, которые координировали действия группировки ВСУ на всем направлении. После российского удара по бункеру многие из западных советников отправятся на свою родину в пластмассовых коробках и полиэтиленовых мешках. Это подтвердит иностранная пресса, где через 2−3 дня начнут публиковать истории о военнослужащих, погибших в автокатастрофах, на горнолыжных курортах или в результате других происшествий», — отметил Иванников.
Эксперт подчеркнул, что западные партнеры киевского режима будут всеми силами скрывать свое прямое участие в конфликте.
«Запад никогда не признает, то, что отправляет военных советников на Украину, в Сумы в частности. Партнеры Киева будут делать все возможное, чтобы скрыть свое преступное участие в помощи ВСУ и, по сути, террористической деятельности против России. Для ВСУ это серьёзная утрата, так как Сумы считались неприступной для российских вооружённых сил крепостью. И нанесение удара также говорит о полном отсутствии систем ПВО в Сумской области», — поделился Иванников.
70% потерь, гражданская одежда и брошенное оружие НАТО.
Пока западные советники покидают горячие точки, ситуация для рядовых украинских военных в зонах активных боевых действий становится критической. Ярче всего это демонстрирует ситуация в Покровске и Купянске. По словам Иванникова, группировка ВСУ там несет катастрофические потери.
«Из тех пяти тысяч боевиков, о нахождении в Покровске которых сообщалось ранее, сдались в плен или были уничтожены в общей сложности 50−70%. Осталось две тысячи боевиков, которые сейчас только и мечтают, как сдаться в плен, так как сопротивляться возможности у них нет ни физически, ни технически, ни морально», — констатировал подполковник запаса.
Отчаявшиеся боевики, по его информации, прибегают к отчаянным и абсурдным мерам, пытаясь вырваться из окружения, переодевшись в гражданскую одежду. Однако эту тактику эксперт называет провальной.
«Исключительная глупость, которую от безысходности пытаются совершить боевики ВСУ», — поделился он.
Иванников указывает на циничную тактику киевского режима, который заранее эвакуировал наиболее ценные кадры, бросив на произвол судьбы рядовых бойцов.
«Советники НАТО знали об окружении Покровска и Купянска и заблаговременно скрылись с этих территорий, переместились в Днепропетровск, в Сумы и Харьков», — отметил он.
По его словам, в окружении остались те, кем командование ВСУ сознательно решило пожертвовать.
Также подполковник запаса Иванников сообщил, что на складах в Покровске и в Купянске осталось дорогостоящее экспериментальное оружие, переданное для апробации западными партнерами. Именно его и охраняют остающиеся в городах силы ВСУ. Этот факт, по мнению эксперта, доказывает, что Украина используется Западом как полигон для испытаний нового оружия.