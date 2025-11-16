Ричмонд
Памятник народным артистам Венгеру и Королевой открыли в Иркутске

Композиция представляет собой сцену из спектакля «Поминальная молитва».

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В столице Приангарья в торжественной обстановке прошло открытие памятника народным артистам России Виталию Венгеру и Наталии Королевой.

— Композиция представляет собой сцену из спектакля «Поминальная молитва» по пьесе Григория Горина, — рассказали в пресс-службе министерства культуры региона. — Центральные роли в нем исполнили лауреаты высшей театральной премии России «Золотая маска», Почетные граждане Иркутской области и многократные лауреаты Губернаторской премии Виталий Венгер и Наталия Королева.

Мероприятие посвятили празднованию 175-летия со дня основания Иркутского академического драматического театра им. Н. П. Охлопкова.

