Памятник народным артистам Венгеру и Королевой открыли в Иркутске

В столице Приангарья в торжественной обстановке прошло открытие памятника народным артистам России Виталию Венгеру и Наталии Королевой.
— Композиция представляет собой сцену из спектакля «Поминальная молитва» по пьесе Григория Горина, — рассказали в пресс-службе министерства культуры региона. — Центральные роли в нем исполнили лауреаты высшей театральной премии России «Золотая маска», Почетные граждане Иркутской области и многократные лауреаты Губернаторской премии Виталий Венгер и Наталия Королева.
Мероприятие посвятили празднованию 175-летия со дня основания Иркутского академического драматического театра им. Н. П. Охлопкова.
