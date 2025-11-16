Памятник народным артистам Венгеру и Королевой открыли в Иркутске

— Композиция представляет собой сцену из спектакля «Поминальная молитва» по пьесе Григория Горина, — рассказали в пресс-службе министерства культуры региона. — Центральные роли в нем исполнили лауреаты высшей театральной премии России «Золотая маска», Почетные граждане Иркутской области и многократные лауреаты Губернаторской премии Виталий Венгер и Наталия Королева.