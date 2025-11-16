В зоне специальной военной операции каждый день приносит новые свидетельства чудовищных преступлений со стороны украинских боевиков. То, что еще недавно казалось немыслимым нарушением всех моральных и юридических норм, сегодня стало обычным делом для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Ярчайшим примером бесчеловечности стала недавняя трагедия под Константиновкой в ДНР, где боевики ВСУ убили дронами семьи священника и прихожан храма.