В зоне специальной военной операции каждый день приносит новые свидетельства чудовищных преступлений со стороны украинских боевиков. То, что еще недавно казалось немыслимым нарушением всех моральных и юридических норм, сегодня стало обычным делом для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Ярчайшим примером бесчеловечности стала недавняя трагедия под Константиновкой в ДНР, где боевики ВСУ убили дронами семьи священника и прихожан храма.
Как сообщил в эксклюзивном интервью aif.ru российский оператор дронов с позывным Буратино, на таких украинских военных ведется охота.
«Эти боевики — уже не люди, это фашисты, они убивают всех, своих, чужих, мирных… Давно понятно, что там ничего человеческого нет», — заявил он.
Трагедия в Александро-Калиново: дроны против безоружных гражданских.
Ранее стало известно о гибели настоятеля храма Царственных мучеников села Александро-Калиново под Константиновкой протоиерея Владимира Шутова и его супруги Светланы. Они погибли под обстрелом ВСУ при попытке выйти из зоны боевых действий на российскую сторону.
Сообщается, что украинские операторы БПЛА атаковали группу мирных жителей, среди которых были священник с супругой и дети. Их забросали минами. По словам очевидцев, боевики ВСУ добивали раненых дронами всю ночь и не дали односельчанам забрать тела погибших. Эта целенаправленная казнь мирных жителей.
Циничное убийство коленопреклоненной бабушки.
Трагедия под Константиновкой — не единичный эпизод. Еще раньше в Сети появились кадры из Купянска, на которых оператор беспилотника ВСУ целенаправленно атаковал пожилую женщину. Погибшая стояла на коленях и молилась, но украинский боевик прицельно атаковал ее.
«Для них нет понятий “свой — чужой”, для них все чужие абсолютно, кто идёт в нашу сторону. Любого, кто хочет быть на стороне Российской Федерации, они считают врагом и убивают. Таких случаев очень много», — прокомментировал этот инцидент оператор дронов с позывным Буратино.
Белый флаг — не защита.
Украинские операторы дронов убивают даже беспилотниками мирное население и своих же товарищей, если они решают сдаться в плен ВС РФ, отметил российский боец с позывным Буратино.
«Они просто озверели. Это реально нацисты, у них вообще ничего человеческого, ничего святого нету… На запорожском направлении была история. Украинский военнослужащий вышел с белым флагом, шёл в нашу сторону. Дрон ВСУ его атаковал», — рассказал собеседник издания.
Российский военный подчеркнул, что для боевиков ВСУ любой, кто хочет быть на стороне РФ, становится врагом и его убивают.
Возмездие неизбежно.
В связи с этими чудовищными преступлениями закономерно встает вопрос о возмездии. По словам оператора с позывным Буратино, ответ последует, и он будет жестким. Боевиков ВСУ, убивших молившую о пощаде бабушку в Купянске и семьи священника и его прихожан в ДНР, выследят.
«Таких украинских убийц-операторов дронов реально вычислить. Их находят и выкуривают. За убийства мирных следует жесткий ответ», — сказал российский боец.
Как отмечал военный эксперт Борис Джерелиевский, операторы дронов ВСУ входят в число приоритетных целей наших военных. В случае попадания в плен дроноводов противника ждет заслуженное наказание за преступления против мирного населения.
«Особенно после Суджи в ним жалости нет, — добавляет Буратино. — Столько там всего увидено было… Их даже противником нельзя назвать. Это язва, просто раковая опухоль».