Слуцкий предложил ввести дополнительный отпуск для предпенсионеров

Депутаты ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким подготовили законопроект, предусматривающий введение дополнительного оплачиваемого отпуска для работников предпенсионного возраста и трудящихся пенсионеров. Об этом пишет ТАСС.
Документ уже направлен в правительство для получения заключения. Он предполагает предоставление не менее пяти дополнительных календарных дней отдыха в год.
Инициатива предполагает внесение изменений в Трудовой кодекс, чтобы обеспечить право на такой отпуск тем сотрудникам, которые не имеют иных льготных отпусков. По мнению авторов проекта, эта мера поможет снизить риск профессионального выгорания, позволит людям старшего возраста поддерживать здоровье и сохранять трудовую активность.
Слуцкий отметил, что сотрудники старшего поколения обладают ценным опытом и высокой квалификацией, однако в условиях стремительных изменений рынка труда сталкиваются с повышенным напряжением. Страх потерять работу и необходимость конкурировать с более молодыми специалистами приводят к серьёзным эмоциональным и физическим нагрузкам.
Парламентарии считают, что существующее трудовое законодательство недостаточно учитывает возрастные особенности этих работников. По их мнению, отсутствие мер поддержки способствует росту усталости и ухода квалифицированных кадров, которые могли бы продолжать работать ещё многие годы.
Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб сообщила, что российские пенсионеры получат январские выплаты 30 декабря 2025 года.