Снегопады и минусовые температуры: начало новой недели в Башкирии будет по-зимнему холодным

В Башкирии в начале новой недели ожидаются осадки и сильное похолодание. Об этом сообщили специалисты Башгидрометцентра.
Завтра, 17 ноября, существенных осадков не прогнозируется, однако на отдельных участках дорог будет гололедица. Ветер ночью — переменных направлений слабый, днем — усилится до умеренного южного и юго-восточного. Температурный режим составит ночью от −2 до −7 градусов, при прояснениях возможно похолодание до −12 градусов. Днем столбики термометров покажут от −2 до +3 градусов.
Во вторник, 18 ноября, погода ухудшится: местами ожидаются небольшие осадки в виде снега, переходящие в мокрый снег и дождь. Ночью и утром местами возможен гололед, на дорогах сохранится гололедица. Ветер будет юго-западный, южный умеренный. Температура воздуха ночью составит от −3 до −8 градусов, местами до +2 градусов, днем воздух прогреется до +2, +7 градусов.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.