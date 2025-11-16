Снегопады и минусовые температуры: начало новой недели в Башкирии будет по-зимнему холодным

Завтра, 17 ноября, существенных осадков не прогнозируется, однако на отдельных участках дорог будет гололедица. Ветер ночью — переменных направлений слабый, днем — усилится до умеренного южного и юго-восточного. Температурный режим составит ночью от −2 до −7 градусов, при прояснениях возможно похолодание до −12 градусов. Днем столбики термометров покажут от −2 до +3 градусов.