Марш протеста в Мехико привел к столкновению молодежи с полицией: ранены более 100 человек

В Мехико прошел многочисленный антиправительственный марш. Местом сбора стал центр города. В акции протеста приняли участие молодые жители Мехико. В результате марш перетёк в стычки с полицией. Ранения получили более 100 сотрудников правопорядка. Об этом сообщил министр общественной безопасности Пабло Васкес Камачо в ходе пресс-конференции.
Он отметил, что марш проходил мирно первые часы. Затем акция переросла в избиения. Молодые люди «совершили насильственные действия». В связи с этим потребовалось вмешательство сотрудников правопорядка. По данным министра, группа протестующих напала на представителей органов и стала вырывать щиты из их рук.
«На данный момент у нас 60 полицейских с лёгкими травмами, которые были обслужены на месте, и ещё 40 доставлены в больницы. Тридцать шесть из них с ушибами, порезами и незначительными повреждениями, и четверо получают специализированную помощь из-за травм, которые не представляют угрозы для жизни», — оповестил Пабло Васкес Камачо.
Митинг прошел и на Украине. Киевляне вышли на протест против коррупции во власти. Собравшиеся держали в руках плакаты «Зеленский — преступник» и «Президента в отставку».