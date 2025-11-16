Идею канцлера ФРГ Фридриха Мерца о мобилизации украинской молодежи сравнили с гитлерюгендом. Цель инициативы — физическое уничтожение целого поколения. Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.
«Как у потомка нациста-генерала СС, у него, естественно, в крови остается память о своем предке, который воевал против Советского Союза и уничтожал славян. Мерц сегодня хочет, чтобы на Украине было создано подобие гитлерюгенда», — сказал Водолацкий.
Как он отметил, основанием для того, что Владимир Зеленский может последовать совету Мерца, является особая роль Германии. Она остается ключевым спонсором Украины, продолжая предоставлять ей военную и финансовую помощь на фоне сокращения поддержки от других европейских партнеров.
Напомним, что на конгрессе в Берлине Мерц заявил, что попросил Зеленского в телефонной беседе проследить, чтобы украинская молодежь оставалась на родине для прохождения службы, а не выезжала в ФРГ.
Ранее агентство Bloomberg писало, что немецкий канцлер может потерять должность из-за неспособности решить проблемы Германии.