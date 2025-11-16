Названы самые популярные регионы России у иностранных туристов

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Чаще всего иностранные туристы в январе-сентябре посещали Московский регион, Санкт-Петербург и Приморский край, следует из анализа РИА Новости данных Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС).
Согласно данным, иностранцы в январе-сентябре текущего года совершили 3,6 миллиона туристических поездок по России против 3,1 миллиона годом ранее.
Самыми популярными направлениями у них традиционно были Москва, при этом количество поездок выросло на 11% — до 1,8 миллиона, а также Санкт-Петербург, популярность которого увеличилась на 15% — до 594 тысяч поездок.
Московская область благодаря росту поездок в 1,7 раза — до 177 тысяч в этом году замкнула тройку наиболее излюбленных у иностранных туристов российских регионов, при этом еще год назад она была пятой. Краснодарский край, ранее занимавший эту позицию, теперь только пятый — число турпоездок иностранцев в этот регион сократилось на 11%, составив 108 тысяч.
На четвертом месте остается Приморский край, где количество посещений за год увеличилось на 6%, достигнув 114 тысяч.
Среди востребованных у иностранцев направлений также — Свердловская область (+38% за год), Татарстан (+22%), Новосибирская (+36%), Мурманская (+83%) и Нижегородская (+9%) области.