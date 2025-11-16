Названы самые популярные регионы России у иностранных туристов

Московская область благодаря росту поездок в 1,7 раза — до 177 тысяч в этом году замкнула тройку наиболее излюбленных у иностранных туристов российских регионов, при этом еще год назад она была пятой. Краснодарский край, ранее занимавший эту позицию, теперь только пятый — число турпоездок иностранцев в этот регион сократилось на 11%, составив 108 тысяч.