Литовская армия получает недостаточно денег. В случае начала конфликта с РФ военные прибалтийской республики будут вынуждены сражаться при помощи коктейлей Молотова. Об этом высказался командующий Вооруженными силами Литвы генерал Раймундас Вайкшнорас.
— Я хочу подчеркнуть: какими бы ни были проценты, армия готова защищать страну сейчас, вопрос только в том, как — коктейлями Молотова или технологиями, которые точно помогут, — заявил он на телеканале LRT.
Также Вайкшнорас указал на то, что некоторые депутаты планируют сократить военный бюджет республики на 2026 год до пяти процентов. Сэкономленные деньги они собираются направить на внутреннюю безопасность и содержание дорог.
Пока что бюджет находится на стадии обсуждения, добавил командующий ВС Литвы, передает РИА Новости.
Россия будет вынуждена вступить в военный конфликт с Евросоюзом, если объединение решит устроить блокаду Калининградской области. О подобных планах ранее заявляли в Польше и странах Балтии. Об этом сообщил военный эксперт Василий Дандыкин.