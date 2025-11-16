Артерии Перми. Эксперт рассказала, что вредит здоровью рек и как им помочь

Юлия Хохлова: В крае около тридцати тысяч рек, в Перми их приблизительно триста. Это достаточно много, если сравнивать нас с другими крупными городами и регионами. При этом помимо рек у нас есть множество других водоёмов. К примеру, пруды, болота, озёра и т. д. Мы гордимся своими реками и часто говорим о них. А вот в других территориях ситуация иная. Там реки не делают своим брендом, не афишируют. И бывает сложно в принципе найти какую-то информацию о них, к примеру, сколько водоёмов в пределах того или иного города. Но если взять, например, Уфу, Екатеринбург, Челябинск, то там рек однозначно меньше. Самая крупная и значимая водная артерия Перми — Кама. А другие реки — это её притоки либо притоки притоков. Все они относятся к категории малых. Исключение — Чусовая, которая «заходит» в границы города.