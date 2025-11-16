Артерии Перми. Эксперт рассказала, что вредит здоровью рек и как им помочь

Одно из главных богатств Прикамья в целом и Перми в частности — реки. Они будто вены и артерии пронизывают весь регион, превращая его в большой живой организм. И вполне логично, что от здоровья рек зависит благополучие всего края. Как «чувствуют» себя артерии Прикамья? Растёт или скудеет биоразнообразие рек? Что можно сделать для их оздоровления? Об этом рассказала заместитель председателя Пермского отделения Всероссийского общества охраны природы Юлия Хохлова.
Среди городов везунчиков
Ирина Вервильская, «АиФ-Прикамье»: Насколько Пермь богата водными ресурсами в равнении с другими крупными городами?
Юлия Хохлова: В крае около тридцати тысяч рек, в Перми их приблизительно триста. Это достаточно много, если сравнивать нас с другими крупными городами и регионами. При этом помимо рек у нас есть множество других водоёмов. К примеру, пруды, болота, озёра
— С чем связано такое количество рек в Перми?
— Можно назвать несколько причин. Во-первых, это географическое расположение города. Он находится в переходной зоне между горным Уралом и Русской равниной, получается, что вся вода устремляется с высоких участков к более низким, то есть к Каме. Во-вторых, под городом находятся осадочные породы (глина, песчаник, известняк). Они в большей степени подвержены эрозии и очень легко размываются. Когда поток пробегает несколько раз по одному участку, в породе формируется углубление — будущее русло ручья, а затем и реки. Если бы этого не происходило, вода каждый раз бежала бы разными маршрутами. Ещё один важный фактор — это то, что город находится в зоне умеренного климата с достаточно обильными осадками (дождь, снег). Русла ручьёв и рек не пересыхают, постоянно подпитываясь. В Перми существует целая сеть связанных друг с другом водотоков.
— Велико ли значение рек Перми для жителей?
— Город возник в XVIII в. как заводское поселение на реке, которая уже тогда играла большую роль и в жизни людей, и в хозяйственной деятельности. Предприятие построили на р. Егошихе. А дальше уже развитие Перми, ставшей крупным медеплавильным центром, было, конечно, связано с Камой. Помимо промышленных и судоходных целей, она используется для водоснабжения населения, рыбалки.
Но есть и ещё одно не всегда очевидное значение рек, о котором многие жители даже не задумываются. Дело в том, что они участвуют в формировании водно-зелёного каркаса города. Возникает система природных территорий, которые связаны друг с другом и обеспечивают определённую устойчивость в городской природе. Они поддерживают биоразнообразие, могут существовать без вмешательства человека (в отличие, например, от аллей, газонов, которым требуется уход), участвуют в формировании микроклимата и фильтрации воды, регулируют газовый состав воздуха, его влажность. Всё это создаёт привычную для нас среду обитания. Кроме того, реки — это рекреационный ресурс для нашего оздоровления, восстановления как физического, так и психологического. Хорошо то, что в нашем городе реки пронизывают всю территорию, и доступ к ним есть во всех районах.
Где есть жизнь
— В Перми и крае всегда ценили реки?
— Поскольку город возник как промышленный центр, реки у нас долгое время рассматривались прежде всего с утилитарной, с хозяйственной точки зрения, то есть как источники воды для разных нужд и место, куда можно сливать отходы. Так было и Камой, и с её притоками. Отношение к рекам было не как к каким-то живым системам, а как к ресурсу. В Каму до сих пор продолжают попадать недостаточно очищенные стоки, поскольку очистные сооружения требуют апгрейда. Модернизация нужна и системе ливневой канализации.
Значительная часть дождевой воды с дорог, тротуаров, прибрежных полос, где местами находятся плохо изолированные шламонакопители (это котлованы для сбора и накопления шлама, технических стоков), стекает прямо в Каму. Загрязнению способствует речной транспорт. Ухудшает ситуацию и то, что после организации водохранилища течение в нашей главной артерии стало более медленным. В результате образуются донные наносы, где скапливаются тяжёлые металлы. Нужны работы по их подъёму, что совсем недёшево.
— А как с малыми реками?
— В них часто незаконно сливают отходы, а зимой сбрасывают грязный снег с дорог. Также их долгое время замусоривали, причём иногда целенаправленно — сваливали на кромки строительные отходы для «укрепления берегов». Если в большой реке люди видели смысл, то в маленьких — нет. Их считали некими неудобицами: «Вот ведь — текут посреди города, строить мешают, воды толком не взять, рыбу не поймать, на лодке не поплавать. Давайте маленькие речушки вообще спрячем, засыплем строительным мусором, будет удобно переезжать из района в район».
— Что при таком отношении происходило с биоразнообразием наших водоёмов?
— При освоении новых территорий леса на берегах уничтожали, чтобы можно было застроить территорию. Но если мы убираем деревья из околоводных зон, то происходят изменения в самих руслах рек, обедняется видовой состав травянистых растений — водных, прибрежных, луговых. Уменьшается количество бактерий, грибов, а далее — беспозвоночных, рыб, птиц, наземных млекопитающих. Выживают те, которые не столь требовательны к условиям существования. Параллельно с развитием Перми происходило сокращение биоразнообразия. Некоторые звенья мы утратили. Например, в р. Данилихе и Егошихе больше нет рыбы, в их долинах поменялся состав растений и птиц.
Спасти нельзя оставить
— Насколько обратимы процессы загрязнения рек и сокращения их биоразнообразия?
— Практика последних лет показывает, что биоразнообразие можно восстановить, хоть это и не очень быстрый процесс. Одна из иллюстраций — Сад соловьёв на р. Уинке. Новая история этого места началась около двух десятков лет назад: активные жители стали приводить в порядок покрытую строительным мусором и бытовыми отходами долину реки. Сперва там высаживали деревья, кустарники
— Какие водоёмы у нас самые чистые?
— На этот вопрос ответить трудно. Они постоянно меняют свои характеристики, и качество воды зависит от многих факторов. Что-то слили в реку или возник затор из гниющей древесины — оно ухудшилось. Чтобы отследить всё эти процессы, необходимо регулярно проводить оценку самых разных показателей.
Ранее сообщалось, что в Перми такой мониторинг проводят специалисты вузов, но публичного рейтинга всех рек «по чистоте» я нигде не видела. Только отрывочные данные по некоторым из них за отдельные годы. В целом справедливо утверждение: чем дальше водоём (или его часть) от зоны активной хозяйственной деятельности человека, тем он чище.
— На слуху региональный проект «Чистая Кама», который планируют вписать в масштабную федеральную программу по оздоровлению водоёмов.
— Упоминания о нём мы можем найти в основном в СМИ. Такой проект анонсируется региональными властями чуть ли не с 2021 г., причём под разными названиями («Чистая Кама», «Живая Кама»), и позиционируется как программа по экологическому восстановлению реки, которая вплетётся в федеральную повестку оздоровления водных объектов. Но нигде нет информации о содержании, конкретных мероприятиях, которые предполагается провести. Хотелось бы, чтобы проект был доступен и понятен общественности, тем более, если его действительно запустили в 2025 г., как ранее анонсировалось. Пока это всё выглядит только как заявленная инициатива.
— Как вы считаете, что необходимо предпринять для оздоровления пермских рек?
— Для начала всем нужно понять, что реки связаны друг с другом, как сообщающиеся сосуды. Если отходы попали в приток, то они дойдут до устья и попадут в принимающий водоём. Из этого можно сделать вывод, что нужна комплексная и регулярно действующая система взаимодополняющих мер по очистке и поддержке рек. На первом этапе важно минимизировать попадание в них отходов. В идеале предприятиям следует перейти на замкнутый цикл водопользования, когда они забирают воду, используют, затем очищают и применяют вновь, а не сливают в реку. Необходима модернизация ливневой канализации города — эта история системная, сложная, дорогая. Получается, что требуется множество непростых решений, которые вкупе позволят сохранить наши водные богатства.
Важный шаг со стороны властей — наделение долин рек статусом ООПТ (особо охраняемая природная территория). Он накладывает ряд существенных ограничений в части хозяйственной деятельности,
Хорошо воспитывает экологическую осознанность участие пермяков в различных экопрактиках (строительство искусственных гнездовий, размещение в черте города кормушек для птиц, высадка деревьев), субботниках, наблюдениях за природными процессами. Необходима комплексная программа по экопросвещению для детей и взрослых. Мы стремимся к формированию у пермяков понимания, что они — часть хрупкой и уязвимой природы, а не её хозяева. Заботясь о реках, лесах, о живых организмах, человек заботится прежде всего о себе.