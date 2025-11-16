Ричмонд
За ночь в Ростовской области сбили беспилотники в четырех районах

Силы ПВО сбили беспилотники при атаке по северу Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

В ночь на воскресенье, 16 ноября, силы противовоздушной обороны отразили массированную воздушную атаку по северу Ростовской области, сообщил губернатор Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале. Беспилотники были уничтожены в Чертковском, Шолоховском, Тарасовском и Миллеровском районах.

— Жертв и пострадавших нет. Информация о последствиях на земле уточняется, — отметил Юрий Слюсарь.

Ранее в Ростове-на-Дону завершились работы по устранению повреждений жилых домов, полученных в результате атак беспилотников. В Ленинском, Советском и Октябрьском районах заменили окна, отремонтировали балконы и восстановили инженерные коммуникации.

— Все жильцы получили положенные выплаты. Ремонт выполнен в полном объеме, — сообщили в администрации города.

