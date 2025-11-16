БПЛА ВС РФ сожгли несколько машин ВСУ, пытавшихся прорваться в Купянск

Расчеты FPV-дронов российской группировки войск «Запад» ликвидировали несколько вражеских автомашин, которые пытались прорваться в Купянск. Об этом в воскресенье, 16 ноября, сообщили в Минобороны России.
— Только за несколько дней ударами дронов-камикадзе уничтожены десятки единиц техники ВСУ, которая направлялась в город, — добавили в Telegram-канале ведомства.
На данный момент военные подразделений беспилотных систем противодействуют Вооруженным силам Украины (ВСУ), которые пытаются доставить личный состав, боеприпасы и провизию заблокированным боевикам.
До этого российские военные нанесли удар по украинскому военному аэродрому и по энергообъекту, который обеспечивает работу военно-промышленного комплекса Украины.
14 ноября бойцы ВС РФ также нанесли массированный удар по объектам военно-промышленного комплекса и энергетики Украины. В атаке были задействованы гиперзвуковые ракеты «Кинжал» и беспилотники.
Российская армия также ведет активное наступление в западной части Купянска — украинским военным приходится отступать вдоль реки Оскол.