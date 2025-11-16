Тепло вернется: синоптик рассказал о сюрпризах погоды после первого снега

«В воскресенье ночью ожидается небольшой мороз, днём сохранится слабо-отрицательная температура, а среднесуточная температура составит порядка минус 3,5 градусов. Но не стоит рассчитывать на снег в понедельник. Повторится процесс обратный к субботнему, то есть, в ночь на понедельник пойдет снег, который днём начнёт переходить в мокрый снег и в снег с дождём, а во вторник превратится в дождь», — объяснил синоптик.