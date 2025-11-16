Тепло вернется: синоптик рассказал о сюрпризах погоды после первого снега

Жители Москвы, наблюдавшие первый снег 15 ноября, не должны к нему слишком привыкать. По словам экспертов, это лишь краткосрочный визит зимы, который очень скоро сменится привычной для ноября слякотью и дождями. Подробностями о капризах погоды с читателями aif.ru поделился синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.
Мини-зима на три дня.
Выпавший 15 ноября снег в Москве задержится лишь до вторника, 18 ноября. Из-за потепления и дождя он растает, отметил синоптик Ильин. Период краткосрочной метеорологической зимы завершится уже в начале недели.
«В воскресенье ночью ожидается небольшой мороз, днём сохранится слабо-отрицательная температура, а среднесуточная температура составит порядка минус 3,5 градусов. Но не стоит рассчитывать на снег в понедельник. Повторится процесс обратный к субботнему, то есть, в ночь на понедельник пойдет снег, который днём начнёт переходить в мокрый снег и в снег с дождём, а во вторник превратится в дождь», — объяснил синоптик.
Прогноз на вторник и правда не оставляет снежному покрову никаких шансов. 18 ноября ожидается значительное потепление — столбики термометров поднимутся до +7… +9 градусов. Именно этот фактор и станет роковым для первого снега.
«Соответственно, весь этот выпавший снег будет уничтожен дождем», — отметил эксперт.
Погоду в этот день также осложнит порывистый ветер, скорость которого может достигать 12−17 метров в секунду.
Вторая попытка: когда ждать настоящую зиму.
По словам синоптика Александра Ильина, истинная зима наступит чуть позже. Уже после 22 ноября в Москву придут снегопады, которые могут оказаться куда более основательными.
«В конце следующей рабочей недели в ночные часы температура, скорее всего, снова начнёт приближаться к нулевым отметкам, но очень слабый минус. В течение дня около нуля температура, и вечером может снова пойти снег. В вечернее время в субботу, 22 ноября, будет снегопад, который продлится на следующий день», — дает прогноз Ильин.
Правда, жителям мегаполиса стоит помнить, что в городе всё будет сразу на асфальте таять. А вот за городом ситуация будет иной. По словам синоптика, там «образуется снежный покров и продержится достаточно долго и, может быть, дотянет даже до декабря».
Самое главное, что после этой даты зимняя погода вступит в свои права.
«Понемногу снег продолжит идти почти каждый день после 23 ноября», — пообещал эксперт.
Это означает, что у москвичей есть все шансы встретить начало декабря уже с устойчивым снежным покровом, который создаст по-настоящему новогоднюю атмосферу.
Первый снегопад можно считать лишь репетицией перед настоящей зимой. Краткосрочное похолодание сменится осенней оттепелью, но уже очень скоро циклоны принесут в столицу более стабильную и снежную погоду. Так что убирать зимние ботинки и пуховики далеко в шкаф явно преждевременно.