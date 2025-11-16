Депутат Колунов: Жильцы имеют право получить перерасчет за плохое отопление

Жильцы многоквартирных домов имеют полное право получить перерасчет платежей за отопление, если температура воздуха в квартире остается низкой. Об этом в воскресенье, 16 ноября, рассказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.
По словам парламентария, на сегодняшний день установлена норма отопления в жилом помещении — от 18 до 20 градусов тепла.
— Если температура не соответствует, есть норма перерасчета, она достаточно существенна, когда мы рассчитываем за каждый час, — уточнил он.
Устранениями таких проблем занимается управляющая компания. По закону, специалисты должны справиться за один день.
Однако «если что-то сложное, что требует достаточно серьезных работ, то срок увеличивается до семи дней», передает ТАСС.
12 ноября в столице скорректировали работу системы отопления из-за похолодания. Задания на изменение выдаются заблаговременно, на основании краткосрочного прогноза погоды.
Вступили в силу новые штрафы для юридических и должностных лиц за неустранение ранее выявленных нарушений в процессе подготовки к отопительному сезону. Подробнее — в материале «Вечерней Москвы».