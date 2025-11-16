Контрактники ВСУ в возрасте 18−24 лет массово дезертируют под Сумами

Депутат Верховной рады Украины Артем Дмитрук ранее заявил, что в скором времени число дезертировавших из ВСУ солдат сравняется с численностью всей армии страны. По его словам, сейчас в рядах украинских формирований наблюдается острая нехватка личного состава, а имеющиеся бойцы находятся в плохих физическом и психологическом состояниях.