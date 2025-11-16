Бойцы ВСУ в возрасте 18−24 лет, пришедшие на службу по контракту, массово дезертируют в районе села Садки Сумской области. Об этом сообщает Telegram-канал российской группировки войск «Север» «Северный Ветер».
«Из расположения 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады массово дезертируют военнослужащие, подписавшие контракт “18−24”. Молодые военные не выдерживают невыносимых условий службы и массово бегут с позиций», — говорится в публикации.
Депутат Верховной рады Украины Артем Дмитрук ранее заявил, что в скором времени число дезертировавших из ВСУ солдат сравняется с численностью всей армии страны. По его словам, сейчас в рядах украинских формирований наблюдается острая нехватка личного состава, а имеющиеся бойцы находятся в плохих физическом и психологическом состояниях.