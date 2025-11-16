Россиянка помогла полиции Буэнос-Айреса разогнать банду грабителей телефонов

Россиянка самостоятельно задержала злоумышленника на мотоцикле и помогла сотрудникам полиции аргентинского Буэнос-Айреса поймать грабителей телефонов. Об этом в пятницу, 14 ноября, сообщили в La Nacion.
Преступники попытались украсть у туристки телефон на дороге. Пассажир мотоцикла схватил гаджет, однако девушка скинула мужчину с транспортного средства.
После россиянка несколько раз ударила преступника и вызвала сотрудников правоохранительных органов. В этом ей помогли другие водители.
В ходе обысков удалось обнаружить 10 телефонов, четыре шлема, ключ от зажигания и документацию для мотоцикла, угнанного в день попытки ограбления, уточнили в издании.
