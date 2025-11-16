В Ростовской области в ДТП БМВ и «Хендэ» получил травмы 9-летний ребенок

В Мясниковском районе БМВ столкнулся с «Хендэ Солярис», из-за чего пострадали трое взрослых и ребенок. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.
ДТП произошло вечером в субботу, 15 ноября, на втором километре автодороги «село Чалтырь — село Большие Салы». По предварительным данным, 34-летний водитель БМВ выехал на полосу встречного движения в разрешенном месте и врезался во встречный «Хендэ Солярис», за рулем которого находился 45-летний мужчина.
От удара «Хендэ» загорелся, а БМВ съехал в поле. В аварии травмы получили оба водителя, а также 43-летняя женщина и 9-летний ребенок, находившиеся в «Хендэ». Всех пострадавших доставили в больницу.
— Госавтоинспекция Ростовской области призывает участников движения строго соблюдать правила, быть внимательными и вежливыми на дороге, — напомнили в ведомстве.
Подпишись на нас в МАХ и в Telegram!
«Вы — фигурант расследования»: Как профессор вуза из Ростова отдал мошенникам 22 миллиона и собирался заплатить им еще.