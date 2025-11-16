Ричмонд
+18°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Красноярцам напомнили о правилах безопасности: в Подмосковье ребенок пострадал из-за купюры-ловушки

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Главное управление образования Красноярска распространило рекомендации для родителей и школьников в связи с инцидентом в Подмосковье, где ребенок получил серьезные травмы, подняв с земли десятирублевую купюру, прикрепленную к взрывчатому устройству. После того как деньги были подняты, произошел взрыв.

Источник: НИА Красноярск

Взрослых призывают напомнить детям правила поведения при обнаружении любых подозрительных предметов, даже если они выглядят безобидно:

— нельзя ничего брать с земли или передвигать, пинать ногой;

— нужно сразу сказать взрослым, что увидел подозрительный предмет;

— нельзя звонить по телефону рядом с находкой.

Взрослым специалисты также советуют соблюдать простые правила:

— Не трогайте и не перемещайте подозрительные предметы, не подпускайте к ним детей — это может быть опасно;

— Опросите людей вокруг, чтобы быстро найти владельца;

— Если вы нашли предмет в транспорте или общественном месте и не узнали, кто владелец, сообщите о находке водителю транспорта, администратору заведения;

— Отойдите от находки как можно дальше и позвоните по номеру 112;

— Дождитесь полиции.