Красноярцам напомнили о правилах безопасности: в Подмосковье ребенок пострадал из-за купюры-ловушки

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Главное управление образования Красноярска распространило рекомендации для родителей и школьников в связи с инцидентом в Подмосковье, где ребенок получил серьезные травмы, подняв с земли десятирублевую купюру, прикрепленную к взрывчатому устройству. После того как деньги были подняты, произошел взрыв.