Красноярцам напомнили о правилах безопасности: в Подмосковье ребенок пострадал из-за купюры-ловушки

Взрослых призывают напомнить детям правила поведения при обнаружении любых подозрительных предметов, даже если они выглядят безобидно:
— нельзя ничего брать с земли или передвигать, пинать ногой;
— нужно сразу сказать взрослым, что увидел подозрительный предмет;
— нельзя звонить по телефону рядом с находкой.
Взрослым специалисты также советуют соблюдать простые правила:
— Не трогайте и не перемещайте подозрительные предметы, не подпускайте к ним детей — это может быть опасно;
— Опросите людей вокруг, чтобы быстро найти владельца;
— Если вы нашли предмет в транспорте или общественном месте и не узнали, кто владелец, сообщите о находке водителю транспорта, администратору заведения;
— Отойдите от находки как можно дальше и позвоните по номеру 112;
— Дождитесь полиции.