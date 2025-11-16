Ричмонд
У побережья Курил ожидается шторм с волнами моря высотой более 4 метров

В Курильском районе Сахалинской области объявили экстренное предупреждение.

Источник: Аргументы и факты

В Курильском районе Сахалинской области объявили экстренное предупреждение из-за прогнозируемого у охотоморского побережья острова Итуруп шторма с волнами моря высотой в 4 и более метров.

Как сообщило ГУ МЧС РФ по региону, сильное волнение моря ожидается с вечера понедельника до вечера вторника, 17−18 ноября.

«Экстренное предупреждение и рекомендации по реагированию направлены в муниципальное образование, а также в морской спасательный подцентр “Южно-Сахалинск”», — отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Севастополе мужчина застрял в шторм на скале, попав в море под сильную волну.