Боец ММА Диллон Дэнис устроил драку с командой Ислама Махачева в Нью-Йорке

Ранее Сборная России потерпела поражение от Чили в товарищеской игре, проходившей в Сочи на стадионе «Фишт». Итоговый счёт — 0:2. Счёт в матче открыл Гонсало Тапия на 37-й минуте. Второй гол в ворота российской сборной забил Бен Бреретон Диас на 76-й минуте. Оба гола были забиты после ошибок в обороне, допущенных Игорем Дивеевым и Мингияном Бевеевым. На 25-й минуте Иван Обляков (ЦСКА) был вынужден покинуть поле из-за травмы. Его заменил Алексей Батраков из «Локомотива».