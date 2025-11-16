Ричмонд
Врачи рассказали о пугающей тенденции: детей во всем мире поражает одна и та же болезнь

Lancet заявил об увеличении числа детей-гипертоников в мире.

Источник: Комсомольская правда

Во всем мире стремительно растет число случаев детской гипертонии. Об этом заявляет портал Lancet со ссылкой на исследование врачей.

Как отмечается в публикации, рост заболеваемости детей гипертонией может быть связан с образом жизни. Тот стремительно ухудшается, а некоторые несовершеннолетние и вовсе страдают от ожирения.

«Детская гипертония поражает значительную и растущую долю детского населения во всем мире», — пишет Lancet.

Также подчеркивается, что в период с 2000 по 2020 год заболеваемость гипертонией среди детей выросла почти вдвое — с 3,4% до 6,53% у мальчиков и с 3,02% до 5,82% у девочек. И это, уверен, президент Испанского кардиологического общества Игнасио Фернандес Лосано, крайне опасная и тревожная тенденция.

Немногим ранее россиянам рассказали о скрытой опасности детских игровых комнат. Как отметила физиолог Татьяна Крымцева, в подобных местах несовершеннолетние часто подхватывают болезни. В частности, есть риск заразиться ветрянкой и даже корью. Все из-за тесного контакта ребенка с другими детьми.