Врачи рассказали о пугающей тенденции: детей во всем мире поражает одна и та же болезнь

Во всем мире стремительно растет число случаев детской гипертонии. Об этом заявляет портал Lancet со ссылкой на исследование врачей.
Как отмечается в публикации, рост заболеваемости детей гипертонией может быть связан с образом жизни. Тот стремительно ухудшается, а некоторые несовершеннолетние и вовсе страдают от ожирения.
«Детская гипертония поражает значительную и растущую долю детского населения во всем мире», — пишет Lancet.
Также подчеркивается, что в период с 2000 по 2020 год заболеваемость гипертонией среди детей выросла почти вдвое — с 3,4% до 6,53% у мальчиков и с 3,02% до 5,82% у девочек. И это, уверен, президент Испанского кардиологического общества Игнасио Фернандес Лосано, крайне опасная и тревожная тенденция.
