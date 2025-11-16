Каким было начало немецкой оккупации Крыма

Переживший оккупацию ялтинец Николай Перепёлкин познакомился с представителями «несущей цивилизацию» германской армии на второй день после того, как немцы заняли город. «Утром без всякого стука широко распахнулась дверь моей квартиры, — вспоминал он. — Вошёл немецкий офицер, на улице его ожидали солдаты. В это время жена кормила дочь, на столе был чай, хлеб, немного масла и сахара… Офицер подал знак, чтобы я снял сапоги и ручные часы, а сам направился к замеченному в углу чемодану. Бесцеремонно раскрыв его, она начал наводить в нём “порядок”. Как опытный старьевщик, фашист сортировал наши вещи… Понравившиеся ему шёлковое платье жены, платок шерстяной, дочкино пальто и мои сапоги офицер заставил жену завернуть в салфетку». Чуть позже вошли солдаты и унесли всё, что было на столе и в буфете.