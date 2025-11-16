Хирурги из Иркутска выступили на Всемирном конгрессе WOFAPS в Турции

Делегация врачей из Иркутской областной детской больницы выступила на 8-м Всемирном конгрессе детской хирургии WOFAPS (WORLD CONGRESS of PEDIATRIC SURGERY) в Турции. Пять специалистов медучреждения представили научные доклады, прошедшие строгий отбор из тысяч заявок из всего мира. Всего конгресс собрал более 800 ведущих хирургов из 80 стран. Об этом сообщают в пресс-службе Минздрава Иркутской области.