Хирурги из Иркутска выступили на Всемирном конгрессе WOFAPS в Турции

Делегация врачей из Иркутской областной детской больницы выступила на 8-м Всемирном конгрессе детской хирургии WOFAPS (WORLD CONGRESS of PEDIATRIC SURGERY) в Турции. Пять специалистов медучреждения представили научные доклады, прошедшие строгий отбор из тысяч заявок из всего мира. Всего конгресс собрал более 800 ведущих хирургов из 80 стран. Об этом сообщают в пресс-службе Минздрава Иркутской области.
— Главный врач ИГОДКБ Юрий Козлов открыл серию выступлений иркутской делегации с докладом «Робот-ассистированное лечение ахалазии пищевода у детей», — рассказали в министерстве. — Он подчеркнул, что использование роботических систем обеспечивает высочайшую маневренность и снижает риск рецидивов и послеоперационных осложнений. Доклад вызвал живой интерес у зарубежных коллег, которые отметили преимущества роботических процедур на пищеводе.
Также свой доклад представил заместитель главврача Иркутской областной детской больницы по хирургической помощи Эдуард Сапухин. Материал посвящен одной из крупнейших в мире серий робот-ассистированных холецистэктомий у детей. В ИГОДКБ успешно провели 15 таких операций с использованием роботических технологий.
