Нападающий омского «Авангарда» заявил о возвращении в игру

"Этот день настал: прошло больше месяца и я готов вернуться игру после травмы.
Хочу поблагодарить в первую очередь свою семью, которая с первого дня меня поддерживала. Мои близкие были всегда рядом. Вы не представляете, как это важно. Хочу сказать огромное спасибо моей мам, которая в очередной раз нянчилась со мной после операции. Ей всегда непросто было видеть своего сына после тяжелых операций", — отметил Наиль Якупов.
Хоккеист также поблагодарил всех, кто помог ему вернуться в форму: реабилитологов в Казани; медицинский блок «Авангарда», тренеров по физподготовке и других специалистов.
Напомним, накануне стало известно, что на выездноую серию вместе с «Авангардом» отправятся не игравшие в последнее время из-за травм нападающие Наиль Якупов и Василий Пономарев.
Сегодня «Авангард» ждет матч с «Торпедо» в Нижнем Новогороде, у соперника сейчас — серия из семи побед. Всего у омской команды впереди пять выездных матчей. Следующая домашняя игра состоится только в декабре.