Нападающий омского «Авангарда» заявил о возвращении в игру

Хочу поблагодарить в первую очередь свою семью, которая с первого дня меня поддерживала. Мои близкие были всегда рядом. Вы не представляете, как это важно. Хочу сказать огромное спасибо моей мам, которая в очередной раз нянчилась со мной после операции. Ей всегда непросто было видеть своего сына после тяжелых операций", — отметил Наиль Якупов.