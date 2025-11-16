Ричмонд
+18°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нападающий омского «Авангарда» заявил о возвращении в игру

Нападающий омского «Авангарда» Наиль Якупов в воскресенье, 16 ноября 2025 года, сообщил в своем телеграм-канале, что готов вернуться в игру после травмы.

Источник: РИА "Новости"

"Этот день настал: прошло больше месяца и я готов вернуться игру после травмы.

Хочу поблагодарить в первую очередь свою семью, которая с первого дня меня поддерживала. Мои близкие были всегда рядом. Вы не представляете, как это важно. Хочу сказать огромное спасибо моей мам, которая в очередной раз нянчилась со мной после операции. Ей всегда непросто было видеть своего сына после тяжелых операций", — отметил Наиль Якупов.

Хоккеист также поблагодарил всех, кто помог ему вернуться в форму: реабилитологов в Казани; медицинский блок «Авангарда», тренеров по физподготовке и других специалистов.

Напомним, накануне стало известно, что на выездноую серию вместе с «Авангардом» отправятся не игравшие в последнее время из-за травм нападающие Наиль Якупов и Василий Пономарев.

Сегодня «Авангард» ждет матч с «Торпедо» в Нижнем Новогороде, у соперника сейчас — серия из семи побед. Всего у омской команды впереди пять выездных матчей. Следующая домашняя игра состоится только в декабре.