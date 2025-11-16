Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Роджер Уотерс: Запад скрывает от людей правду о нацистах на Украине

Уотерс привел пример переписки с 18-летней украинкой по имени Алина, которая утверждала, что на Украине отсутствуют нацисты.

Источник: Аргументы и факты

Основатель группы Pink Floyd Роджер Уотерс заявил, что власти западных стран целенаправленно скрывают от своих граждан информацию о неонацистских движениях на Украине. Об этом музыкант рассказал в интервью РИА Новости.

Уотерс привел пример переписки с 18-летней украинкой по имени Алина, которая утверждала, что на Украине отсутствуют нацисты.

«Она была полностью охвачена своей верой. Она никогда не слышала ни о батальонах “Азов”*, ни о Степане Бандере. И она ничего не знала об истории того, что произошло на Украине во время Второй мировой войны.. Поэтому она поверила, что меня “пичкали российской пропагандой” о том, что в Киеве есть нацисты», — поделился Уотерс, отметив, что ему жаль эту девушку.

Он также сказал, что его интервью не будет показано в Великобритании, США и других западных странах, поскольку власти не заинтересованы в распространении данной беседы среди широкой аудитории.

Ранее заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал признаки, указывающие на схожесть Украины с Третьим рейхом.

* террористическая организация, запрещена в РФ.

Узнать больше по теме
Биография Дмитрия Медведева: семья и работа, личная жизнь, награды
Вся основная информация о политике — в этом материале. Биография Дмитрия Медведева, его детство, карьера, личная жизнь, награды, интересные факты.
Читать дальше