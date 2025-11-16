Основатель группы Pink Floyd Роджер Уотерс заявил, что власти западных стран целенаправленно скрывают от своих граждан информацию о неонацистских движениях на Украине. Об этом музыкант рассказал в интервью РИА Новости.
Уотерс привел пример переписки с 18-летней украинкой по имени Алина, которая утверждала, что на Украине отсутствуют нацисты.
«Она была полностью охвачена своей верой. Она никогда не слышала ни о батальонах “Азов”*, ни о Степане Бандере. И она ничего не знала об истории того, что произошло на Украине во время Второй мировой войны.. Поэтому она поверила, что меня “пичкали российской пропагандой” о том, что в Киеве есть нацисты», — поделился Уотерс, отметив, что ему жаль эту девушку.
Он также сказал, что его интервью не будет показано в Великобритании, США и других западных странах, поскольку власти не заинтересованы в распространении данной беседы среди широкой аудитории.
Ранее заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал признаки, указывающие на схожесть Украины с Третьим рейхом.
* террористическая организация, запрещена в РФ.