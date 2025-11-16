Lancet: в мире растет количество детей, страдающих от гипертонии

Учёные связывают эту тенденцию с ухудшением образа жизни и увеличением числа случаев ожирения. В результате анализа данных из 443 914 статей было установлено, что с 2000 по 2020 год распространённость детской гипертонии возросла почти вдвое: с 3,4% до 6,53% среди мальчиков и с 3,02% до 5,82% среди девочек.