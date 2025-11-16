Lancet: в мире растет количество детей, страдающих от гипертонии

Эксперты фиксируют значительное число случаев детской гипертонии.
«Детская гипертония затрагивает значительную и растущую часть детского населения по всему миру», — отмечается в публикации на портале Lancet.
Учёные связывают эту тенденцию с ухудшением образа жизни и увеличением числа случаев ожирения. В результате анализа данных из 443 914 статей было установлено, что с 2000 по 2020 год распространённость детской гипертонии возросла почти вдвое: с 3,4% до 6,53% среди мальчиков и с 3,02% до 5,82% среди девочек.
Президент Испанского кардиологического общества Игнасио Фернандес Лосано, комментируя результаты исследования, подчеркнул, что они лишь подтверждают наблюдения специалистов.
«Это вызывает беспокойство, так как мы видим постоянное ухудшение состояния сердечно-сосудистой системы у детей и подростков. Появление гипертонии в таком юном возрасте является тревожным сигналом», — отметил он.
Артериальная гипертензия характеризуется повышением систолического артериального давления (САД) до 140 мм рт. ст. и более, а также диастолического артериального давления (ДАД) до 90 мм рт. ст. и выше.
Ранее врачи рассказали, что в «золотой стандарт» обследований для диагностики заболеваний сердца и сосудов входят УЗИ сердца и сонных артерий, анализ крови на уровень глюкозы и холестерина, анализ мочи, а также электрокардиограмма.