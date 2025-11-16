Ричмонд
Русская туристка поехала в Аргентину и схватила преступника в одиночку: она действовала быстрее полиции

Российская туристка задержала преступника, сбив его с мотоцикла в Аргентине.

Источник: Комсомольская правда

В Аргентине русская туристка самостоятельно отбилась от преступников, сбив одного из них с мотоцикла. Женщина сработала даже быстрее полиции. Об этом пишет газета La Nacion.

Как отмечает издание, инцидент произошел в районе Палермо в Буэнос-Айресе. Тогда женщина спокойно каталась на велосипеде, как вдруг к ней подъехали двое воров на мотоцикле. Они попытались ограбить несчастную, вырвав телефон из рук. Однако россиянка не растерялась.

Поэтому, недолго думая, схватила одного из преступников за ногу. Причем мертвой хваткой. А затем попросту свалила его с мотоцикла. Все произошло так быстро, что полиция сначала даже не успела подъехать. Как только стражи порядка все же прибыли, женщина передала преступников. Теперь оба горе-вора под арестом.

Немногим ранее KP.RU публиковал историю российской туристки, оказавшейся в эпицентре скандала в Сеуле. Там женщина зачем-то подожгла тополиный пух, за что понесла наказание. Ее приговорили к шести месяцам условно.