Боец ММА Дэнис подрался с командой Нурмагомедова и Махачева

Американский боец ММА Диллон Дэнис устроил драку с командой Хабиба Нурмагомедова и Ислама Махачева. Об этом в воскресенье, 16 ноября, сообщили в Sport24.
Инцидент произошел на турнире UFC 322 около октагона в Нью-Йорке. В результате спортсмен получил удар по лицу.
После этого охрана вывела Дэниса из зала. Среди других участников потасовки — экс-боец UFC Абубакар Нурмагомедов и Магомед Зайнуков.
Последнего оттащили, прежде чем директор по развитию бизнеса UFC Хантер Кэмпбелл попытался утихомирить скандал, уточнили в издании.
До этого боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов сравнил бой 2018 года против ирландского бойца ММА и бывшего чемпиона UFC Конора Макгрегора с поездкой в отпуск на Мальдивы.
В октябре также стало известно, что Макгрегора отстранили от соревнований на 18 месяцев до 20 марта 2026 года. Боец не пришел на три сдачи допинг-проб на протяжении года.
Макгрегор в марте заявлял, что планирует баллотироваться на пост президента Ирландии. Тогда он говорил, что его страна должна полностью реализовать Миграционный пакт Европейского союза. Однако в итоге он заявил об отказе от участия в президентских выборах.