МВД назвало условия, когда за просроченные права не грозит штраф

В Министерстве внутренних дел Российской Федерации дали официальные разъяснения относительно правовых последствий истечения срока действия водительского удостоверения. Как сообщили в пресс-центре ведомства в ответ на запрос ТАСС, сам по себе факт наличия у гражданина просроченных прав не является основанием для привлечения к ответственности, если после истечения их срока человек не садился за руль автомобиля.

Отдельно было уточнено, что национальные водительские удостоверения, срок действия которых истек в течение 2023 года, будут официально признаны недействительными только в 2026 году. Это предоставляет водителям дополнительное время для их замены. Процедура замены упрощена и не требует повторной сдачи экзаменов. Для получения нового удостоверения необходимо предоставить медицинскую справку об отсутствии противопоказаний к вождению, общегражданский паспорт и при наличии — старое водительское удостоверение.

В МВД также напомнили, что управление транспортным средством с недействительными правами, в отличие от простого их просроченного хранения, является административным правонарушением и влечет наложение существенного штрафа в размере от 5 до 15 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что мошенники используют геолокацию жертв для шантажа и вымогательства денег.

