МВД назвало условия, когда за просроченные права не грозит штраф

Отдельно было уточнено, что национальные водительские удостоверения, срок действия которых истек в течение 2023 года, будут официально признаны недействительными только в 2026 году. Это предоставляет водителям дополнительное время для их замены. Процедура замены упрощена и не требует повторной сдачи экзаменов. Для получения нового удостоверения необходимо предоставить медицинскую справку об отсутствии противопоказаний к вождению, общегражданский паспорт и при наличии — старое водительское удостоверение.