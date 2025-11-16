В Омске суд обязал собственника спасти столетний особняк

Между тем в июле 2025 года министерство выпустило распоряжение, где были прописаны обязанности владельца: провести научно-исследовательские, изыскательные, проектные и производственные работы для сохранения здания. Собственнику здания направлялись извещения о необходимости выполнить эти условия, однако он их проигнорировал.