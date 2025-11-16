Ричмонд
В Омске суд обязал собственника спасти столетний особняк

Речь идет о бывшем жилом доме С. И. Иванова.

Источник: Комсомольская правда

Кировский районный суд города Омска рассмотрел иск регионального минкульта к собственнику столетнего особняка по улице Булатова.

Речь идет о двухэтажном кирпичном здание, построенном в конце XIX — начале XX века, объекте культурного наследия, известном как «Дом жилой С. И. Иванова». Как указал минкульт в своем заявлении, собственник строения не принимает меры по сохранению памятника архитектуры и состояние памятника признано неудовлетворительным.

Между тем в июле 2025 года министерство выпустило распоряжение, где были прописаны обязанности владельца: провести научно-исследовательские, изыскательные, проектные и производственные работы для сохранения здания. Собственнику здания направлялись извещения о необходимости выполнить эти условия, однако он их проигнорировал.

Выполнения охранных обязательств минкульт потребовал через суд. Кировский районный суд эти требования удовлетворил и обязал собственника спасти столетний особняк. Решение не вступило в законную силу.