Четыре полицейских в США пострадали в перестрелке на вызове о домашнем насилии

Четверо сотрудников правоохранительных органов пострадали в результате перестрелки в американском штате Канзас. Об этом в субботу, 15 ноября, сообщили в Associated Press.
— Четверо правоохранителей получили огнестрельные ранения в субботу утром, когда приехали на вызов к дому в сельской местности к югу от Топика, — уточнили в публикации.
Изначально полиция прибыла на вызов о домашнем насилии. В этот же момент неизвестный начал стрелять по силовикам. Подозреваемый скончался в результате произошедшего.
11 ноября пять человек также получили ранения в результате стрельбы в абхазском Сухуме. В городе объявили план-перехват. Проводились оперативно-разыскные мероприятия.
Похожий случай произошел в Челябинской области — там четверо мужчин устроили перестрелку во дворе жилого дома, есть пострадавшие. Инцидент произошел в поселке Першино на улице Кавказской.
До этого СК завершил расследование дела в отношении фигуранта, который открыл огонь по людям в ресторане на Веневской улице в Москве. Он сделал это из-за личной неприязни.