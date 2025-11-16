Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Четыре полицейских в США пострадали в перестрелке на вызове о домашнем насилии

Четверо сотрудников правоохранительных органов пострадали в результате перестрелки в американском штате Канзас. Об этом в субботу, 15 ноября, сообщили в Associated Press.

Четверо сотрудников правоохранительных органов пострадали в результате перестрелки в американском штате Канзас. Об этом в субботу, 15 ноября, сообщили в Associated Press.

— Четверо правоохранителей получили огнестрельные ранения в субботу утром, когда приехали на вызов к дому в сельской местности к югу от Топика, — уточнили в публикации.

Изначально полиция прибыла на вызов о домашнем насилии. В этот же момент неизвестный начал стрелять по силовикам. Подозреваемый скончался в результате произошедшего.

11 ноября пять человек также получили ранения в результате стрельбы в абхазском Сухуме. В городе объявили план-перехват. Проводились оперативно-разыскные мероприятия.

Похожий случай произошел в Челябинской области — там четверо мужчин устроили перестрелку во дворе жилого дома, есть пострадавшие. Инцидент произошел в поселке Першино на улице Кавказской.

До этого СК завершил расследование дела в отношении фигуранта, который открыл огонь по людям в ресторане на Веневской улице в Москве. Он сделал это из-за личной неприязни.