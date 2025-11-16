В России женщина отстояла право на рождение ребенка от умершего мужа

Согласно судебным материалам, имеющимся в распоряжении РИА Новости, супружеская пара ранее обращалась в клинику, где им были оказаны услуги по криоконсервации восьми эмбрионов. Мужем было подписано согласие на размораживание и перенос одного эмбриона, что и было выполнено. Однако после его внезапной смерти клиника отказалась проводить повторную процедуру, сославшись на отсутствие нового информированного добровольного согласия супруга.