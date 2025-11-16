В России женщина отстояла право на рождение ребенка от умершего мужа

Суд в Уфе вынес прецедентное решение, обязав частную медицинскую клинику провести процедуру экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) женщине, чей супруг скоропостижно скончался.
Согласно судебным материалам, имеющимся в распоряжении РИА Новости, супружеская пара ранее обращалась в клинику, где им были оказаны услуги по криоконсервации восьми эмбрионов. Мужем было подписано согласие на размораживание и перенос одного эмбриона, что и было выполнено. Однако после его внезапной смерти клиника отказалась проводить повторную процедуру, сославшись на отсутствие нового информированного добровольного согласия супруга.
В своем иске женщина просила признать за ней право на проведение процедуры и обязать клинику оказать необходимые медицинские услуги. Изучая обстоятельства дела, суд принял во внимание концепцию постмортальной репродукции — сравнительно новую практику использования криоконсервированного репродуктивного материала умерших лиц для зачатия детей после их смерти. Судебная инстанция также проанализировала международный опыт, отметив, что разные страны принципиально по-разному подходят к данному вопросу — от полного запрета до дифференцированного регулирования.
Учитывая, что в российском законодательстве на данный момент отсутствуют прямые предписания, регулирующие подобные ситуации, суд принял во внимание ключевой факт: супруг истицы при жизни выразил добровольное согласие на размораживание и перенос эмбрионов. На этом основании исковые требования были полностью удовлетворены.
