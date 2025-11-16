Лебедев: по объектам ПВО ВСУ в Харьковской области нанесли удары

В районе Чугуева Харьковской области нанесены удары по объектам противовоздушной обороны Украины, сообщил координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.
По его данным, удары пришлись по районам Златополя и Чугуева. В Златополе в 15:51 зафиксированы взрывы. В Чугуеве в 02:28 и 02:30 отмечены два удара подряд. Лебедев уточнил, что целями являлись склады артиллерийских боеприпасов, логистические объекты и системы ПВО.
«Цели: склады артиллерийских боеприпасов, логистика, объекты ПВО (по Чугуеву — характерно)», — уточнил Лебедев.
По его оценке, точечные удары в районе Чугуева вписываются в линию действий, направленную на выведение из строя ремонтных и складских мощностей, а также на проверку работы украинской ПВО.
Ранее российские военные ликвидировали 10 боевиков ВСУ, которые пытались удерживать позиции в западной части Купянска в Харьковской области.