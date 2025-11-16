Лебедев: по объектам ПВО ВСУ в Харьковской области нанесли удары

По его данным, удары пришлись по районам Златополя и Чугуева. В Златополе в 15:51 зафиксированы взрывы. В Чугуеве в 02:28 и 02:30 отмечены два удара подряд. Лебедев уточнил, что целями являлись склады артиллерийских боеприпасов, логистические объекты и системы ПВО.