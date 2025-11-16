Россиянам напомнили о ежедневных пенях за просрочку налогов: долг могут списать со счета без суда

Владельцам недвижимости, земельных участков и транспортных средств в России за несвоевременную уплату налогов на сумму задолженности ежедневно будет начисляться пеня. Ее размер составляет одну трехсотую действующей ключевой ставки Банка России. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Федеральную налоговую службу.
За каждый день просрочки на каждые 100 рублей долга добавляется около 5,5 копейки. Отмечается, что ФНС уже разослала уведомления гражданам. Небольшая часть плательщиков по-прежнему получает уведомления в бумажном виде через почту.
В ведомстве уточняют, что тем, кто проживает по адресу, отличному от места регистрации, особенно важно заранее оформить доступ в личный кабинет. Даже если уведомление по каким-то причинам не было вручено, это не освобождает от обязанности оплатить налог в установленный срок.
При нарушении срока оплаты автоматически начинает начисляться пеня, она прибавляется за каждый день просрочки, подчеркнули в ФНС. Крайний срок внесения платежей по имущественным налогам — 1 декабря 2025 года включительно. Уже со 2 декабря по всем неоплаченным суммам начнется начисление пени.
Порядок расчета пени закреплен в Налоговом кодексе РФ. В 2025 году ставка для физических лиц составляет 1/300 актуальной ключевой ставки ЦБ, причем учитывается показатель, действовавший именно на дату возникновения недоимки. Пеня начисляется ежедневно до полного погашения задолженности.
Если налог не будет оплачен своевременно, ФНС в течение трех месяцев направит гражданину требование об уплате. В случае его игнорирования начнется процедура принудительного взыскания. С 2025 ФНС может списывать налоговые долги непосредственно со счетов должников в банках без обращения в суд.
Ранее KP.RU подробно разобрал действующие правила по оплате транспортного налога. В материале рассказывается о категориях граждан, которые полностью освобождены от уплаты транспортного налога или могут воспользоваться значительными послаблениями.