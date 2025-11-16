Испанскую актрису Энкарниту Поло задушили в доме престарелых

На 87-м году жизни погибла испанская актриса Энкарнита Поло — ее обнаружили мертвой в доме престарелых. Об этом в субботу, 15 ноября, сообщили в издании Chic.
Артистка проживала в доме престарелых несколько лет, там о ней заботились сиделки и врачи. Однако 14 ноября произошла трагедия — ее тело с признаками удушья нашли сотрудники учреждения.
Гибель исполнительницы подтвердила ее дочь Ракель Вайцман. В убийстве подозревается сосед певицы по комнате.
— С огромной болью я хочу сообщить, что моя мать Энкарнита Поло скончалась в Авиле, где она провела последние годы. Для многих она была незабываемой певицей и актрисой, пионером фламенко-поп, — цитирует ее издание.
Поло родилась 22 января 1939 года в Испании, в городе Севилья. У нее было семь братьев и сестер. В юношестве она переехала в Барселону, где начала увлекаться музыкой. По совету певца Шарля Азнавура она обратилась к поп-музыке и добилась большого успеха. Она выступала в Италии и дебютировала в кино вместе с Доменико Модуньо в фильме «Скарамуш» в 1965 году.