Испанскую актрису Энкарниту Поло задушили в доме престарелых

Поло родилась 22 января 1939 года в Испании, в городе Севилья. У нее было семь братьев и сестер. В юношестве она переехала в Барселону, где начала увлекаться музыкой. По совету певца Шарля Азнавура она обратилась к поп-музыке и добилась большого успеха. Она выступала в Италии и дебютировала в кино вместе с Доменико Модуньо в фильме «Скарамуш» в 1965 году.