На севере Приморья уже пошел снег, техника чистит дороги

Север Приморского края, Пожарский район, первым ощутил ухудшение погодных условий. Там сегодня пошел снег. Также жители сообщают о снеге в районе Дальнереченска и Лучегорска.
Как сообщает пресс-служба правительства Приморского края, тяжелая техника АО «Примавтодор» уже начала чистить дороги в муниципалитетах.
Также в других районах коммунальные служба переведены в режим повышенной готовности.
«Специалисты активно патрулируют краевые трассы для оперативного реагирования в случае возникновения необходимости», — сообщает правительство края.
Напомним, что на погоду в крае влияние оказывает антициклон. Над краем развернётся плотная облачная зона с мокрым снегом.
По данным Примгидромета, фронтальные разделы циклона пройдут почти по всей территории края. Осадки ожидаются повсеместно. При этом в ночь на понедельник они усилятся. К утру понедельника минимальная температура составит −2…-10 °C, а из‑за северного и северо-западного ветра ощущение холода будет выше.