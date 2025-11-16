На севере Приморья уже пошел снег, техника чистит дороги

По данным Примгидромета, фронтальные разделы циклона пройдут почти по всей территории края. Осадки ожидаются повсеместно. При этом в ночь на понедельник они усилятся. К утру понедельника минимальная температура составит −2…-10 °C, а из‑за северного и северо-западного ветра ощущение холода будет выше.