На севере Приморья уже пошел снег, техника чистит дороги

В Пожарском районе активный антициклон вызвал осадки. Снег идет и в других районах.

Источник: Аргументы и факты

Север Приморского края, Пожарский район, первым ощутил ухудшение погодных условий. Там сегодня пошел снег. Также жители сообщают о снеге в районе Дальнереченска и Лучегорска.

Как сообщает пресс-служба правительства Приморского края, тяжелая техника АО «Примавтодор» уже начала чистить дороги в муниципалитетах.

Также в других районах коммунальные служба переведены в режим повышенной готовности.

«Специалисты активно патрулируют краевые трассы для оперативного реагирования в случае возникновения необходимости», — сообщает правительство края.

Напомним, что на погоду в крае влияние оказывает антициклон. Над краем развернётся плотная облачная зона с мокрым снегом.

По данным Примгидромета, фронтальные разделы циклона пройдут почти по всей территории края. Осадки ожидаются повсеместно. При этом в ночь на понедельник они усилятся. К утру понедельника минимальная температура составит −2…-10 °C, а из‑за северного и северо-западного ветра ощущение холода будет выше.