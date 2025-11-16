В графстве Оксфордшир на юге Англии возникла масштабная проблема с вывозом мусора. По данным The Guardian, сотни тонн отходов были незаконно вывезены в район между рекой Черуэлл и трассой, где они образовали гигантские 10-метровые штабеля.
Эта ситуация была названа «мусорной катастрофой», так как существует риск попадания токсичных стоков в реку, что может привести к гибели животных. Мусорные компании начали свозить отходы в графство около месяца назад, и с тех пор проблема только усугубилась.
«Оценочная стоимость очистки превышает весь годовой бюджет местного районного совета. Преступники сбросили гору незаконных отходов весом в сотни тонн в моем избирательном округе в пойму реки Чаруэлл», — сказал парламентарий, представляющий партию «Либеральные демократы».
Примечательно, что писатель Джон Рональд Руэл Толкин (1892−1973) воспевал реку в романе «Властелин колец».