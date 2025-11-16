Ростов впервые за пять лет получил паспорт готовности к зиме вовремя

Впервые за пять лет Ростов-на-Дону вовремя подготовился к зиме — город получил паспорт готовности к отопительному сезону. Об этом сообщил глава города Александр Скрябин в своем Telegram-канале.
Он напомнил, что изношенность коммунальных сетей долго мешала городу получать документ без замечаний. — Теперь ситуация меняется, работа началась системно, — отметил глава администрации.
С мая по сентябрь коммунальные службы проверили 19 теплоснабжающих организаций, подготовили к зиме почти пять тысяч домов и шестьсот соцобъектов. В этом году бесхозные сети на Вертолетном поле и улицах Заводской и Извилистой передали в собственность «Ростовских тепловых сетей» — теперь у них появился ответственный хозяин.
Кроме того, утверждена инвестпрограмма «Лукойл-Ростовэнерго» с реконструкцией ТЭЦ-2 и РК-3. Проектирование начнется уже в следующем году. Все замечания Ростехнадзора устранены, и Ростов впервые за долгое время вошел в зиму без долгов по готовности.
