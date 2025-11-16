Ростов впервые за пять лет получил паспорт готовности к зиме вовремя

С мая по сентябрь коммунальные службы проверили 19 теплоснабжающих организаций, подготовили к зиме почти пять тысяч домов и шестьсот соцобъектов. В этом году бесхозные сети на Вертолетном поле и улицах Заводской и Извилистой передали в собственность «Ростовских тепловых сетей» — теперь у них появился ответственный хозяин.