Актриса Екатерина Волкова пожаловалась на проблемы с новой квартирой

Актриса Екатерина Волкова призналась, что столкнулась с квартирным вопросом. Актриса вместе с мужем стала обладательницей жилья в новостройке, супруги купили жилье в отделке white box, и это стало роковой ошибкой. Супруги пожалели о своем выборе, ведь когда коснулись ремонта и минимальных переделок, оказалось, что после ремонта от застройщика одни проблемы.
Актриса поделилась, что рабочие стали проверять качество проводки, и оказалось, что один из основных проводов, идущих от плиты, был настолько закручен, что короткое замыкание могло привести к пожару.
— Жалоб много писалось на этапе приемки. Это все бестолку. В наше время можно бодаться до бесконечности, — пожаловалась Волкова в беседе с Super.ru.
Сейчас звезда и ее муж состоят в чате жителей того самого ЖК, читая обращения соседей, она признается, что их проблемы с проводкой еще цветочки, а вот многие столкнулись действительно с неустранимой ситуацией.
Звезда уже сожалеет, что выбрала жилье именно в данном ЖК.